أمن السلطة يقمع المحتجين في الضفة.. ومسيرات غاضبة تضامنا مع غزة

قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة؛ مجموعات من الفلسطينيين الغاضبين خلال توجههم إلى منطقة قبر يوسف فيضمن مسيرة تضامنية مع سكان قطاع غزة الذي يشهد حملة قصف هي الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأطلقت قوات أمن السلطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي تجاه المتظاهرين ما أدى إلى وقوع جرحى وإصابات بينهم.هذا وتصدى المتظاهرون لاعتداءات الأجهزة الأمنية بإلقاء الحجارة تجاه العناصر الذين يحمون قبر يوسف في نابلس.

واستعمل عناصر أجهزة السلطة الرصاص الحي لتفريق المشاركين في التظاهرات السلمية التي تندد بالمجازر الإسرائيلية في غزة والمطالبة بموقف رسمي يندد بالعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.وكانت أعداد كبيرة من الفلسطينيين قد خرجوا في مسيرات حاشدة بأرجاء الضفة الغربية تضامنا مع سكان قطاع غزة بعد أنباء عن تصعيد الهجمات الإسرائيلية في غزة إلى مستوى غير مسبوق وعمليات التوغل البري الذي رافقت القصف العنيف الذي تعرضت له مناطق واسعة من القطاع. headtopics.com

وعمّت المظاهرات رام الله ونابلس وطولكرم وجنين وطوباس والخليل وغيرها، وسط دعوات للاشتباك مع جيش الاحتلال في جميع نقاط التماس.ودعت مجموعة شبابية تطلق على نفسها اسم"الشباب الثائر في فلسطين" إلى "الخروج فورا إلى ميادين المواجهة والالتحام والاشتباك مع العدو في كافة نقاط التماس".

وجاء في بيان مجموعة الشباب الثائر:"تحية للثوار في الضفة الغربية من نابلس حتى جنين وتحية للجماهير الباسلة التي تخرج الآن في كل المدن والقرى والمخيمات رداً على توغل الاحتلال وجرائمه البشعة وقصفه المتواصل على قطاع غزة. headtopics.com

وأضاف البيان:"يا أحرار الضفة وثوارها لا عودة للبيوت الليلة ولا نوم ولا راحة ما دامت غزتنا الحبيبة تضرب وتقصف وأطفالها يقتلون وأسرانا ينكل بهم ويعذبون هذه دعوة للنفير العام المتواصل وضرب الاحتلال في كل موضع واغلاق مفترقات الطرق، وإطلاق النار على مركبات المستوطنين فهم أهداف مشروعة ومستباحة".

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