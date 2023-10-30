أمطار متوسطة على العلا وخيبر والعيص تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد وصواعق رعدية

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وصواعق رعدية، على محافظات العلا وخيبر والعيص.. وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وصواعق رعدية، على محافظات العلا وخيبر والعيص.. وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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'الأرصاد': أمطار متوسطة وانعدام في الرؤية وصواعق رعدية على المدينة المنورةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

أمطار وصواعق رعدية..مركز الأرصاد ينبه من طقس مناطق بالمملكةأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية. اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد' يُنبِّه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعديةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على... اقرأ أكثر ⮕

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول أمطار رعدية اقرأ أكثر ⮕

اعرف توقعات الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة على المناطق السعوديةتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. اقرأ أكثر ⮕