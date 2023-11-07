أمطار متفرقة في جدة وتنفيذ خطة الأمانة لرفع تجمعات المياه

وهطلت أمس أمطار متفرقة على عدد من أحياء محافظة جدة، وجرى خلالها تنفيذ خطة الأمانة الميدانية لرفع تجمعات المياه، عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار الحالي.يذكر أن الأمانة رفعت من مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.

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