أمطار غزيرة وسيول تقطع الطرق وتُغرق الأحياء.. ماذا يحدث في مكة؟

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدماجتاحت مساء اليوم الجمعة، حالة مطرية قوية منطقة مكة المكرمة، أدت لجريان وتدفق السيول التي قطعت الطرق وأغرقت الشوارع والطرقات.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد مساء اليوم الجمعة، تحذيرًا مهمًا لسكان محافظة جدة بمنطقة مكة، من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.وعلى حسابه في منصة"إكس"، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، هطول"الأمطار المتوسطة والغزيرة" على محافظة جدة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مستمرة معنا حتى يوم الاثنين، والحالة المؤثرة حالياً ستنتهي تدريجياً خلال الساعات المقبلة.
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار. اجتاحت مساء اليوم الجمعة، حالة مطرية قوية منطقة مكة المكرمة، أدت لجريان وتدفق السيول التي قطعت الطرق وأغرقت الشوارع والطرقات. headtopics.com
وأصدر المركز الوطني للأرصاد مساء اليوم الجمعة، تحذيرًا مهمًا لسكان محافظة جدة بمنطقة مكة، من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.وعلى حسابه في منصة"إكس"، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، هطول"الأمطار المتوسطة والغزيرة" على محافظة جدة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مستمرة معنا حتى يوم الاثنين، والحالة المؤثرة حالياً ستنتهي تدريجياً خلال الساعات المقبلة.
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.