أمطار غزيرة.. شاهد السيول الهادرة تقطع طريق الحسينية جنوب مكة المكرمة

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمهطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة ما أدى لتدفق سيول هادرة قطعت طريق الحسينية.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، قطعت السيول طريق الحسينية جنوب مكة إثر هطول كميات غزيرة من الأمطار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة ما أدى لتدفق سيول هادرة قطعت طريق الحسينية.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، قطعت السيول طريق الحسينية جنوب مكة إثر هطول كميات غزيرة من الأمطار.

اقرأ أكثر:

twasulnews »

طقس المملكة.. أمطار وعواصف رعدية على العاصمة المقدسةهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة. اقرأ أكثر ⮕

تقويم فعاليات جدة يفوز بجائزة مكة للتميز | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتقويم فعاليات جدة يفوز بجائزة مكة للتميز فاز تقويم فعاليات جدة اليوم بجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة في دورتها الخامسة عشرة 2023، وذلك في فرع اقرأ أكثر ⮕

الإنذار الأحمر.. تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن أمطار مكة /عاجلأصدر المركز الوطني للأرصاد، الإنذار البرتقالي على منطقة مكة المكرمة، بسبب الأمطار المتوسطة التي تشهدها المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

شاهد.. مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد': هطول أمطار غزيرة على منطقة عسيرتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تكشف طقس الشرقية: تقلبات جوية وفرص هطول أمطارتتأثر الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية بارتفاع نسبة الرطوبة مع فرصة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حتى نهاية الأسبوع القادم نتيجة منخفض البحر الأحمر الجوي. اقرأ أكثر ⮕