أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه رسمي لمستخدمي الطرق بمكة ومحافظات تابعة

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من 'الخرمة والمويه وتربة ورنية' من تبعات بعض الظواهر الجوية..

وأوضحت أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- أمطاراً متوسطة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة أثناء القيادة، ومتمنية السلامة للجميع.

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أمطار غزيرة ورياح.. تنبيه رسمي لـ'مستخدمي الطرق بحائل ومحافظات تابعة'سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

حالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح هابطة حتى الثلاثاء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةحالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح هابطة حتى الثلاثاء توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة أن تشهد العديد من مناطق المملكة هطول اقرأ أكثر ⮕

أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على... اقرأ أكثر ⮕

'هيئة الطرق' تنجز 97% من مشروع ربط منطقتي مكة المكرمة وعسيراستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد': أمطار رعدية ورياح شديد على جازان ونجران وحائلنبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد. اقرأ أكثر ⮕

طقس الاثنين: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة بمعظم مناطق المملكةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕