أمطار مُتوسطة مع بعض البؤر الغزيرة على أجزاء من جنوب غرب المملكة يرافقها الصواعق

تُشير أحدث الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط الغيوم الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من اليوم الاثنين على أجزاء عِدّة من جنوب غرب المملكة العربية السعودية مُتمثلة في مُرتفعات جازان وعسير، تمتد للسهول الساحلية ويُرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالصواعق ونشاط في التيارات الهابطة مع احتمالية جريان الأودية والشعاب. كما تمتد السحب الماطرة لمُرتفعات الباحة وصولًا لمُرتفعات شرق مكة المكرمة بما فيها الطائف..

ومن المُنتظر أن تشهد كذلك أجزاء من مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة وغرب وشمال غرب منطقة الرياض إداريًّا تكونات من السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار مُتوسطة في أغلبها قد يرافقها حدوث الرعد أحيانًا ونشاط في التيارات الهابطة مع احتمالية نشاط كبير في سرعة الرياح إبان مُرور السحب الرعدية التي تؤدي إلى تشكل عواصف غبارية مؤقتة..أما في شمال المملكة، فلا يُستبعد أن يشمل منطقتي الجوف والحدود الشمالية هطول أمطار مُتفرقة في أغلبها بمشيئة الله تعالى.

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