أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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