أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. .كما أصدر المركز تنبيهًا تضمّن أمطارًا متوسطة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبة انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على محافظتي الحناكية والمهد؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
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SABQORG: الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير يصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعديةسبق .. التفاصيل وأكثر
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