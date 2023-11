أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. .كما أصدر المركز تنبيهًا تضمّن أمطارًا متوسطة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبة انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على محافظتي الحناكية والمهد؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار خفيفة ومتوسطة على المدينة المنورة

'الأرصاد' يُنبِّه المدينة المنورة: أمطار وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية

'الأرصاد' يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أمطار متباينة الشدة على المدينة المنورة

الطائف وطريف والمدينة وحائل.. خريطة الأمطار في المملكة
هطلت اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول المزيد من الأمطار.

الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير يصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية

