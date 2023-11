أمطار مستمرة.. أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة تكشفها الأرصاد

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية). .وأضاف المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. .

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SABQORG: أمطار غزيرة.. أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة تُبرزها الأرصادسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: أمطار رعدية ورياح.. أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة يبرزها 'الأرصاد'سبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة مساء اليوم، مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية أبرزها رياح

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 'الأرصاد' تطلق 'رصد 3' لمواءمة إجراءات الجهات مع آلية التعامل مع الظواهر الجوية المحدثةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: الأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر رفع مركز الأرصاد درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تؤدي

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: تمرين 'رصد3' يرفع جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع الظواهر الجويةاستعرض المركز في اليوم الأول للتمرين بحضور ممثلي الجهات المشاركة، القدرات والممكنات التي يمتلكها المركز وأبرز برامجه وأعماله

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕