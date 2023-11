أمطار خفيفة ومتوسطة على المدينة المنورة

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطارًا متوسطة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبة انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على محافظتي الحناكية والمهد.

