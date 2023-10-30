أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة...

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى...

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الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف حذر مركز الأرصاد في 3 إنذارات حمراء، من أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة وتبوك والجوف مصحوبة برياح نشطة اقرأ أكثر ⮕

أمطار متوسطة على حائل.. وسكانها يستمتعون بالمناظر الخلابةشهدت منطقة حائل اليوم عصرًا سقوط أمطار متوسطة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وسط توقعات الهيئة العامة للأرصاد بالمملكة استمرار حالة عدم الاستقرار في معظم المناطق كافة. اقرأ أكثر ⮕

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طقس السبت: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

بسبب الأمطار.. توقعات بتحويل الدراسة عن بُعد في عدد من مدن المملكةتشهد معظم محافظات المنطقة الشرقية ومناطق المملكة تقلبات جوية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتوقعات بهطول أمطار غزيرة. اقرأ أكثر ⮕

أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك هطلت أمطار الخير والبركة على أجزاء واسعة من المملكة شملت المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف وغيرها من المناطق. اقرأ أكثر ⮕