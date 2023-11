أمطار رعدية وضباب على عدة مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية...

إسرائيل تقصف جباليا.. وتتصدى لصاروخ ومسيرات أطلقت من اليمنفيما يتواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين

صواعق رعدية وأمطار غزيرة وجريان للسيول على 5 مناطق في المملكة

الرياض: أمطار رعدية متوقعة على العاصمة مع نهاية الأسبوع

أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من...

طقس الأربعاء: أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

