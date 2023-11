أمطار على 12 منطقة وأبها الأعلى

قفز عدد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرتها المحاكم في مختلف المناطق خلال العام الماضي 2022 إلى 66.88% مقارنة بالعام 2021،...نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 903 جولات رقابية خلال شهر أكتوبر 2023 على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء...نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 جولة ميدانية في حاضرة الدمام، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALWATANSA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةأمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 'الأرصاد' يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعديةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 'الأرصاد' يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعديةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أمطار غزيرة غدًا على منطقة الرياض.. والدفاع المدني يحذرحذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، من يوم غد الأربعاء وحتى الجمعة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالتعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها بالتعادل بنتيجة 1- 1، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الأرصاد' تحذر من أمطار متوسطة على منطقة الرياضحذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕