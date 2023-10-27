أمطار غزيرة تروي أحياء 'جدة'

وكان المركز الوطني للأرصاد أفاد بأن صور الرادارات تبيّن خلال الساعات القادمة، تأثر محافظة جدة خاصة الأجزاء الشرقية منها، بالتيارات الهابطة نشطة السرعة والمثيرة للغبار، وهطول أمطار، بسبب تواجد السحب الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها، ونبه بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المعنية.

وكان المركز الوطني للأرصاد أفاد بأن صور الرادارات تبيّن خلال الساعات القادمة، تأثر محافظة جدة خاصة الأجزاء الشرقية منها، بالتيارات الهابطة نشطة السرعة والمثيرة للغبار، وهطول أمطار، بسبب تواجد السحب الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها، ونبه بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المعنية.ونبهت على الأهالي إبقاء الأطفال بعيداً عن تجمعات المياه، وأوصت المركبات بالابتعاد عن التجمعات المطرية، والابتعاد عن الكبائن والمولدات الكهربائية واختيار الطرق البديلة، والتبليغ عن أماكن تجمع المياه.

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