أمريكا تعلن مغادرة أول مجموعة من مواطنيها قطاع غزة

وقال رائد عبد الناصر، أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصرية في شمال سيناء، إن هذه المجموعة جزء من 525 شخصًا المقرر أن يغادروا غزة عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء. وهذه هى المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة التي تتمكن فيها مجموعة دولية من مغادرة قطاع غزة الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وبحسب الهلال الأحمر المصري، ضمت المجموعة مواطنين من النمسا وفنلندا وجمهورية التشيك وبلغاريا واليابان وأستراليا وإندونيسيا، فضلًا عن مواطنين من مصر والأردن والجزائر.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح غادرت أول مجموعة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية والموظفين الدوليين في قطاع غزة عبر معبر

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: أ ف ب: مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ستخرج من غزة إلى مصر الأربعاءنقلت وكالة أ ف ب عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن أول مجموعة من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ستخرج من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء .

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: خروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر (فيديو)أفاد مصدر مصري مسؤول، بخروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء .

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الأردن تعلن بدء عملية إجلاء مواطنيها من قطاع غزةأعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'الصليب الأحمر' تعلن مغادرة سبعة من موظفيها قطاع غزة عبر معبر رفحقالت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ألينا سينينكو، إن سبعة موظفين من المنظمة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر غادروا قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح الحدودي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الخارجية الروسية: نتواصل مع كافة الأطراف ليتمكن مواطنونا من مغادرة غزةقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للصحفيين أن روسيا تعمل مع الإسرائيليين والمصريين والفلسطينيين ليتمكن المواطنون الروس من مغادرة أراضي قطاع غزة عبر معبر رفح.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕