أمريكا تعزز قواتها في الشرق الأوسط بـ900 جندي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية وصلت إلى الشرق الأوسط أو في طريقها إلى هناك، لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات في المنطقة.

وأشار البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين، إلى أن قوات التحالف والولايات المتحدة تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق و4 مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.وقال رايدر إن القوات الأمريكية استُهدفت يوم الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.

وأضاف: "ليست لديّ معلومات إضافية محددة لأقدمها لكم من هنا فيما يتعلق بالجماعات المعينة التي أعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة عسكريين أمريكيين. وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن الجيش الأمريكي يتخذ إجراءات جديدة لحماية قواته في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الهجمات، مع ترك الباب مفتوحًا أمام إمكان إجلاء عائلات العسكريين إذا لزم الأمر. headtopics.com

ويقول المسؤولون إن الإجراءات تشمل زيادة الدوريات العسكرية الأمريكية، وتقييد الوصول إلى منشآت القواعد وتعزيز جمع معلومات المخابرات، من خلال وسائل منها الطائرات المسيرة وعمليات المراقبة الأخرى. ويقول المسؤولون إن الولايات المتحدة تعمل أيضًا على تعزيز المراقبة من أبراج الحراسة على منشآتها العسكرية، وزيادة الأمن عند نقاط الوصول إلى القواعد، وتكثيف العمليات لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ والقذائف القادمة المحتملة.

اقرأ أكثر:

alyaum »

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن نشر 900 جندي في الشرق الأوسطأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر، أن واشنطن نشرت وشرعت في نشر حوالي 900 جندي في الشرق الأوسط، لمحاولة ردع نشوب صراع أوسع وسط الحرب الإسرائيلية على غزة. اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون يرسل 900 جندي إلى الشرق ويخطط لتزويد إسرائيل بأنظمة دفاعيةأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسط، وأن من المقرر نشرهم في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، وأنها تخطط لتزويد إسرائيل بنظام الدفاع الصاروخي للمساعدة في تعزيز قدراتها. اقرأ أكثر ⮕

'لن يذهبوا إلى إسرائيل'.. أمريكا تعلن إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسطذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن ما يقرب من 900 جندي أمريكي وصلوا بالفعل إلى الشرق الأوسط أو في طريقهم إلى المنطقة لتعزيز حماية القوات الأمريكية وسط تصاعد التهديدات. اقرأ أكثر ⮕

مركز أبراج الساعة يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط لتجارة التجزئة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةمركز أبراج الساعة يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط لتجارة التجزئة شارك المركز التجاري لأبراج الساعة في مؤتمر الشرق الأوسط لتجارة التجزئة المقام في مدينة دبي وذلك اقرأ أكثر ⮕

'البنتاغون' يرسل 900 جندي إلى الشرق الأوسطمن المقرر نشر القوات في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، حسب متحدث وزارة الدفاع 'البنتاغون' بات رايدر - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعاتقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن نحو 900 من القوات الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕