أمانة جدة ترش أماكن تجمعات المياه لمواجهة تواجد الحشرات والآفات

أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية - اليومأعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، بعد الحالة المطرية التي شهدتها المدينة، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، من خلال فرقوأوضحت الأمانة أن جهود المكافحة ضد تواجد الحشرات مستمرة بشكل يومي وفق خطة تغطي جميع أحياء محافظة جدة، ويشارك في تنفيذ الخطة 2,595 من الكوادر البشرية، و1,395 معدة وآلية، و512 سيارة، إذ تم تقسيم عمل الفرق الميدانية على 3 قطاعات، تشمل: قطاع الشمال، وقطاع الوسط وقطاع الجنوب.

أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية - اليومأعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، بعد الحالة المطرية التي شهدتها المدينة، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، من خلال فرقوأوضحت الأمانة أن جهود المكافحة ضد تواجد الحشرات مستمرة بشكل يومي وفق خطة تغطي جميع أحياء محافظة جدة، ويشارك في تنفيذ الخطة 2,595 من الكوادر البشرية، و1,395 معدة وآلية، و512 سيارة، إذ تم تقسيم عمل الفرق الميدانية على 3 قطاعات، تشمل: قطاع الشمال، وقطاع الوسط وقطاع الجنوب.وبينت أن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمة مبيدات مكافحة آفات الصحة العام، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي جرى توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.

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