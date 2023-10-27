أمانة العاصمة المقدسة: نطمح التصريح لـ 5آلاف مبنى سكني للحجاج

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمأعلن متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن عدد الغرف المصرح لها خلال موسم الحج في العام الماضي بلغ حوالي 460 ألف غرفة.وأضاف في مداخلة مع فضائية"الإخبارية"، أن هذه الغرف تكمنت من استيعاب نحو مليوني حاج، مشيرًا إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تطمح إلى زيادته في موسح الحج القادم.

فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: بلغ عدد الغرف المصرح لها خلال الحج الماضي 460 ألفا بسعة بلغت نحو مليوني حاج ونهدف إلى زيادة العدد لحج هذا العامأعلن متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن عدد الغرف المصرح لها خلال موسم الحج في العام الماضي بلغ حوالي 460 ألف غرفة.وأضاف في مداخلة مع فضائية"الإخبارية"، أن هذه الغرف تكمنت من استيعاب نحو مليوني حاج، مشيرًا إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تطمح إلى زيادته في موسح الحج القادم.

فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: بلغ عدد الغرف المصرح لها خلال الحج الماضي 460 ألفا بسعة بلغت نحو مليوني حاج ونهدف إلى زيادة العدد لحج هذا العام

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