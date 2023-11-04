ألمانيا تحظر جماعة يمينية متطرفة وروسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم على محطة نووية

وفي تقرير آخر، ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ أن الاختراق وقع حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. ألمانيا: حظر جماعة يمينية متطرفة بتهمة نشر النازية ومداهمة مواقع تابعة لها. أوكرانيا: السلطات الصحية تعتمد التعليم عن بعد بمدارس مدينة فينيستا بسبب تفشي التهاب الكبد الوبائي. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم على محطة نووية بمنطقة كورسك بدون التسبب بأضرار.

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RTARABIC: أوصلوا إلى أوكرانيا وسائط استخدام الرؤوس النوويةعلى شاحناتتحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في 'موسكوفسكي كومسوموليتس'، حول خطر تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 الأمريكيةالقادرة على حمل صواريخ نووية.

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RTARABIC: ألمانيا تحظر على أراضيها كافة الأنشطة المتعلقة بحركة 'حماس'أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن برلين حظرت الخميس الأنشطة المتعلقة بحماس على أراضيها خصوصا أنشطة شبكة أعرب أعضاؤها عن دعمهم لهجمات حركة المقاومة الإسلامية على إسرائيل.

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RTARABIC: موسكو: سنرد على نشر طائرات 'إف-35' أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية في بريطانياأكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستأخذ في الاعتبار النقل المرتقب لمقاتلات أمريكية 'إف-35' قادرة على حمل أسلحة نووية، إلى بريطانيا وستتخذ الاحتياطات اللازمة.

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RTARABIC: 'نيويورك تايمز' تنهي عمل صحفية اتهمت إسرائيل 'بتنفيذ إبادة جماعية في غزة'قررت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية إنهاء عمل المراسلة جازمين هيوز بعد توقيعها رسالة مفتوحة تتهم إسرائيل 'بالفصل العنصري والإبادة الجماعية' في حربها الدامية على غزة .

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ALYAUM: روسيا تشن هجوما بـ40 مسيرة على أوكرانياكشفت أوكرانيا أن نحو 40 طائرة مسيرة قتالية شنت هجومًا على البلاد في 10 مناطق.

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RTARABIC: نائب المستشار الألماني يدعو إلى القضاء على حركة 'حماس'اعتبر نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، أن هجوم حركة 'حماس' الفلسطينية على إسرائيل هو إعلان حرب على 'العالم المتحضر' ويجب القضاء عليها.

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