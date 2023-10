ألمانيا تناشد إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

https://aawsat.

مع دخول الحرب بين إسرائيل و«حماس» مرحلة جديدة، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الإسرائيليين والعرب للتفكير جدياً في مرحلة ما بعد الحرب

وأفادت «وكالة الإعلام الروسية»، اليوم، بأن السلطات ألقت القبض على 60 شخصاً، بعدما اقتحم المئات المطار في منطقة داغستان الروسية، أمس. وأكدت الوكالة أنه جرى التعرف على هوية 150 من أبرز المحتجّين، مضيفة أن تسعة من أفراد الشرطة أصيبوا في الواقعة، اثنان منهم يعالَجان في المستشفى.

وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنه جرى عزل الركاب الإسرائيليين وتأمينهم داخل المطار، بعد الحادث الذي وقع في داغستان. ووفقاً للتقارير، كانت الخطة هي نقلهم جوّاً مباشرة إلى موسكو.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه «في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتاً أمام رحلات الوصول والإقلاع»، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان. وأتى الاقتحام في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل و«حماس» منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، التي راح ضحيتها آلاف في الجانبين.وقال البيان إن «إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين».

Mobs break into the Makhachkala airport, in Russia’s north Caucasus, looking to lynch Jews after rumors spread about the arrival of Jewish refugees from Israel.وقبل اقتحام قاعة الوصول، حاول عدد من المتظاهرين أيضاً فحص جوازات سفر الأشخاص الذين يغادرون المطار بحثاً عن مواطنين إسرائيليين.

