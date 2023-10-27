ألمانيا تتعامل 'بحذر' مع حصيلة ضحايا الحرب التي تعلنها حماس

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن حكومة بلاده تتعامل بحذر مع أرقام الضحايا الفلسطينيين التي تعلن عنها حركة حماس.وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر في المؤتمر الصحافي الدوري للحكومة:"لا يمكننا التحقق بشكل مستقل من التصريحات التي تدلي بها حماس، ولهذا يجب اتخاذ نوع من الحذر" إزاءها.، وقالت الجمعة إنها بلغت 7326 قتيلا، بينهم أكثر من 3 آلاف طفل.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي هذا الأسبوع إن وزارة الصحة في غزة"تضخم باستمرار عدد القتلى المدنيين... وتم اكتشاف كذبها في الماضي". وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا إن أعداد القتلى موثوقة بشكل عام، وإنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق بشأن الضربات السابقة على غزة.وردت السلطات الصحية التابعة لحماس على هذه التصريحات بأن نشرت الخميس لائحة بأسماء نحو 7 آلاف فلسطيني قتلوا بحسبها منذ اندلاع الحرب، على أثر هجوم إرهابي شنته الحركة داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضحت المذكّرة أنّ هذه الأرقام يتمّ تحويلها يومياً من المستشفيات الحكومية إلى السجل المركزي لوزارة الصحة. وفي الوقت نفسه، يقوم العاملون في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة بتسجيل الوفيات في نماذج خاصّة يتمّ إرسالها خلال 24 ساعة إلى وزارة الصحة. كما تمّ تكليف جهاز خاص داخل وزارة الصحة للتأكّد من أنّ (البيانات) لا تتضمن نسخا مكرّرة أو أخطاء" قبل إضافة المعلومات إلى قاعدة بياناتها المركزية. headtopics.com
وأكد لازاريني مقتل 57 من موظفي الأونروا منذ بدء النزاع، موضحاً أن الحصيلة التي سجّلتها الوكالة الأممية تعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة.