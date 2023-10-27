ألمانيا: ما جديد خطة تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين؟

تمثل زيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وانخفاض عدد عمليات الترحيل مشكلة سياسية رئيسية في ألمانيا، حيث استفادت الأحزاب الشعبوية اليمينية من المشاعر المعادية للمهاجرين. على ضوء ذلك أعلن المستشار أولاف شولتس عن سياسة لجوء أكثر صرامة ستعتمدها حكومته، وقد تحدث عن ذلك في مقابلة مع مجلة شبيغل الألمانية، حيث قال:"يجب أن نقوم أخيرًا بترحيل من ليس لديهم حق الإقامة في ألمانيا على نطاق واسع".

وأشارت الوزيرة الاتحادية إلى أن الإجراءات المشددة التي تضمن عودة المزيد من الأشخاص بسرعة تعتبر ضرورية حتى تستوفي ألمانيا مسؤوليتها الإنسانية تجاه من يحتاجون إلى الحماية من الحروب والإرهاب. وقالت:"من أجل حماية الحقوق الأساسية للجوء، يجب علينا التقليل بشكل كبير من الهجرة غير النظامية".1- لن يتم إخطار الأفراد مسبقًا بقرب ترحيلهم، باستثناء العائلات التي تمتلك أطفالًا صغارًا.

2- في الحالات التي يعيش فيها الشخص المعني في مساكن مشتركة، سيسمح للشرطة بدخول وتفتيش الغرف بخلاف غرفة النوم الخاصة بالفرد. وفقًا للسلطات، غالبًا ما قام الأشخاص بتفادي 3- إذا لم يكن الشخص المعني يمتلك جواز سفر، ستكون للسلطات صلاحية تفتيش هواتفهم الجوالة الخاصة أو الخزائن الخاصة بهم لتحديد هويتهم. headtopics.com

4- سيتم تمديد الفترة القصوى للاحتجاز قبل الترحيل من 10 إلى 28 يومًا لمنح السلطات وقتًا أطول للتحضير لعمليات الترحيل.بالإضافة إلى ذلك، تقدم نحو 244.000 شخصًا من دول أخرى بطلب للجوء العام الماضي؛ ويُتوقع أن يرتفع العدد هذا العام إلى 300.000 شخص.ولكن حتى الأشخاص الذين ليس لديهم أسباب للجوء السياسي أو للحصول على وضع اللاجئ يصعب في كثير من الأحيان إذا لم تكن هناك دولة مستعدة لاستقبالهم، أو إذا كانت بلادهم الأصلية منطقة حرب، أو إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية خطيرة لا يمكن علاجها في بلدانهم الأصلية.

ووفقًا لوزارة الداخلية الألمانية، فإنه بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، كان هناك حوالي 255.000 شخص يعيشون في ألمانيا ممن يجب عليهم مغادرة البلاد، ومن بينهم حوالي 205.000 شخص يحملون وضعية"منع الترحيل" (أو ما يُسمى"دولدونغ" بالألمانية)، مما يعني أنهم بصورة نظرية ملزمون بمغادرة البلاد ولكن لا يمكن ترحيلهم. headtopics.com

اقرأ أكثر:

dw_arabic »

ألمانيا.. الحكومة توافق على تشريع يسهل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضينوافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على تشريع يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم. اقرأ أكثر ⮕

إطلاق مبادرة «ويف» لتنسيق جهود تسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئيإطلاق مبادرة «ويف» لتنسيق جهود تسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي اقرأ أكثر ⮕

«وباء الوحدة» يصيب 1 من كل 4 بالغين في العالمأبلغ ما يقرب من 1 من كل 4 بالغين في جميع أنحاء العالم عن شعورهم بالوحدة الشديدة، حسبما أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة «غالوب» الأميركية. اقرأ أكثر ⮕

على راتكليف أن يسأل نفسه... هل تن هاغ هو الرجل المناسب إذا أراد إصلاح مانشستر يونايتد؟تعاقدات مانشستر يونايتد تتم بشكل عشوائي ودون خطة واضحة ومدروسة جيداً. اقرأ أكثر ⮕

«مستقبل الاستثمار» تطلق مبادرة «ويف» لتنسيق جهود تسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئيبحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، إطلاق المؤسسة بالتعاون مع وزارة الطاقة ومنظومتها، مبادرة «ويف» (WAVE) لتنسيق الجهود المختلفة التي تهدف إلى تسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي... اقرأ أكثر ⮕

'سلاح موسكو الخارق'.. خبير عسكري بريطاني يحذر الناتو من 'مصيره' في مواجهة الروسأكد الخبير العسكري البريطاني جاك واتلينغ امتلاك روسيا للتكنولوجيا اللازمة لمراقبة قوات الناتو، مشيرا إلى أن جيوش الناتو معتادة إلى حد كبير على اللجوء إلى التمويه والتخفي. اقرأ أكثر ⮕