ألمانيا تطالب الصين بالعمل على منع 'التلوث البلاستيكي'

وتابعت، أنه يجب التخلص من عقلية الانتهاء من استخدام هذه الأشياء، ثم التخلص منها "لأن مشكلة التلوث أصبحت أكبر من اللازم". وأعربت ليمكه قبل بدء المنتدى عن أملها في الحصول على دعم الصين من أجل إبرام اتفاقية عالمية للبلاستيك، والتي يجري التفاوض عليها حاليا، وقالت:"نحن بحاجة إلى مزيد من إعادة التدوير، كما أننا بحاجة على وجه الخصوص إلى الحد من إنتاج البلاستيك أيضًا".
وتأتي زيارة الوزيرة الألمانية إلى الصين بمناسبة النسخة السابعة من منتدى البيئة الألماني الصيني، ومن المنتظر أن يرافق ليمكه في المنتدى من الجانب الصيني نظيرها الصيني هوانج رونكيو. وهذا هو أول منتدى بيئي ألماني صيني يُعقد منذ جائحة كورونا، وتنص استراتيجية الحكومة الألمانية الخاصة بالصين على أن الصين تضطلع "بمسؤولية خاصة" حيال المناخ العالمي.
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