ألمانيا تطالب الصين بالعمل على منع 'التلوث البلاستيكي'

وتابعت، أنه يجب التخلص من عقلية الانتهاء من استخدام هذه الأشياء، ثم التخلص منها "لأن مشكلة التلوث أصبحت أكبر من اللازم". وأعربت ليمكه قبل بدء المنتدى عن أملها في الحصول على دعم الصين من أجل إبرام اتفاقية عالمية للبلاستيك، والتي يجري التفاوض عليها حاليا، وقالت:"نحن بحاجة إلى مزيد من إعادة التدوير، كما أننا بحاجة على وجه الخصوص إلى الحد من إنتاج البلاستيك أيضًا".

وتأتي زيارة الوزيرة الألمانية إلى الصين بمناسبة النسخة السابعة من منتدى البيئة الألماني الصيني، ومن المنتظر أن يرافق ليمكه في المنتدى من الجانب الصيني نظيرها الصيني هوانج رونكيو. وهذا هو أول منتدى بيئي ألماني صيني يُعقد منذ جائحة كورونا، وتنص استراتيجية الحكومة الألمانية الخاصة بالصين على أن الصين تضطلع "بمسؤولية خاصة" حيال المناخ العالمي.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SABQORG: الصين تطالب بحماية أرواح الفلسطينيين كغيرهم من الشعوب الأخرىسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: هروبيش: يتعين على «سيدات ألمانيا» تقديم الأفضل أمام الدنماركحافظ منتخب ألمانيا للسيدات لكرة القدم على آماله في المنافسة على الصعود للأدوار النهائية ببطولة دوري الأمم الأوروبية والتأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الأمم المتحدة تطالب بفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزةالأمم المتحدة تطالب بفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: هيئة حقوقية تطالب بحماية دولية للأطفال الفلسطينيينهيئة حقوقية تطالب بحماية دولية للأطفال الفلسطينيين

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: كأس ألمانيا: دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزنتأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1-0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2 تواليًا الأربعاء.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: كأس ألمانيا: تأهل دورتموند وليفركوزن إلى دور الـ16تأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕