أكشاك الهواتف الحمراء البريطانية تتحول إلى مقاه ومكتبات

تحولت أكشاك الهواتف العمومية الحمراء رمزا للمملكة المتحدة وللندن خصوصا، لكن معظمها أحيل على التقاعد في عصر الهواتف المحمولة، فأفادت منها أكثر من جهة لأغراض أخرى.

ينكب هذا الرجل البالغ 54 عاما منذ عقدين على تجديد شباب هذه الأكشاك"التاريخية" المتقاعدة التي أصابها التلف من جراء المناخ الإنجليزي الرطب. منذ ظهورها في عشرينات القرن العشرين، أصبحت هذه الأكشاك الحمراء أحد المعالم الرئيسية المرتبطة رمزيا بلندن والمملكة المتحدة بأكملها، وأصبحت مرادفة لهما، لكن معظمها غاب عن المشهد منذ ظهور الهواتف المحمولة.

وأمكن إنقاذ نحو 7200 كشك كانت خارج الخدمة، إذ تلقفتها جمعيات أو سلطات بلدية، وجعلت منها مكتبات صغيرة أو أكشاك معلومات للسياح أو سوى ذلك أو حتى أجهزة لتنظيم ضربات القلب. وأوضح الشاب البالغ 29 عاما أن فتح متجر في كشك قديم مستأجر من مالك خاص، يكلفه أيضا أقل من استئجار متجر تقليدي. headtopics.com

ويجري أخيرا طلاء الكشك باللون الأحمر الشهير"بوست أوفيس رِد"، ويثبت الزجاج الرقائقي على النوافذ، ويوضع للباب إطار خشبي خارجي جديد.

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