أكثر من 300 أميركي يغادرون غزة بعد تصريحات مسؤول في البيت الأبيض

وقال جوناثان فاينر مسؤول في البيت الأبيض خلال مقابلة مع شبكة سي.بي.إس، اليوم الاحد أن أكثر من 300 أميركي خرجوا من غزةبعد الضجة التي أثارتها تصريحاته حول احتمال إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي تعليق حضوره جلسات الحكومة ...بعد الفضيحة التي أثارها، وزير الخارجية الكرواتي Gordan Grlic Radman البالغ من العمر 65 عاما، أمام حشد من الوزراء خلال قمة أوروبية في برلين يوم الخميس ...

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SKYNEWSARABİA: مسؤول أميركي: إسرائيل 'راجعت خطتها' بعد 'أسئلة صعبة'أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض، الجمعة، أن واشنطن تجري 'حوارا مستمرا' مع قادة إسرائيل، وتطرح عليهم 'أسئلة صعبة' حول طريقة اختيار الأهداف العسكرية في قطاع غزة ونتائج هذه الخيارات.

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OKAZ_ONLİNE: «غزة» تفجر خلافات داخل البيت الأبيضكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي خلافات داخل البيت الأبيض حول الحرب في غزة، مؤكدا أن هناك أصواتا تتهم الرئيس الأمريكي بايدن بدعم جرائم الإبادة في غزة.

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RTARABIC: 'أخبروا بايدن كي يوقف إطلاق النار'.. وقفة مع أكفان أطفال غزة تقام أمام البيت الأبيض (فيديو)نفذ متضامنون وقفة أمام أسوار البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونشروا صور مئات الأطفال ممن قضوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

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RTARABIC: اعتقال 50 شخصا توجهوا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف القتال في غزةقالت صحيفة 'واشنطن بوست' نقلا عن الشرطة، إنه تم اعتقال أكثر من 50 ناشطا في واشنطن بعد توجههم إلى مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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SKYNEWSARABİA: غزة.. 'المراسل الطفل' يظهر بعدما أثار قلق متابعيهبعد اختفاء دام أكثر من 6 أيام أثار قلق متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر الصبي الفلسطيني عبد الرحمن المعروف باسم 'عبود بطاح'، في فيديو جديد ينقل فيه الأوضاع من غزة.

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ALHADATH: مسؤول أميركي: الإفراج عن المحتجزين لدى حماس 'سيتطلب وقفاً كبيراً جداً للنزاع'شدّد مسؤول كبير في البيت الأبيض، السبت، على ضرورة التوصل إلى 'وقف كبير للنزاع' بين حماس وإسرائيل بهدف الإفراج عن المحتجزين لدى الحركة والذين قدّر الجيش الإ

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