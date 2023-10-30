أكثر من ٣٩٠٠ مستفيد من الشؤون الأكاديمية بمجمع إرادة بالرياض في ٩ أشهر

بلغ عدد المستفيدين من برامج إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض (أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث)، خلال الفترة من ١ يناير إلى ٣٠ سبتمبر من هذا العام ٢٠٢٣م، أكثر من ٣٩٠٠ مستفيد.
وبلغ عدد المشاركين في البرامج العلمية وورش العمل المتعلقة بتخصصات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أكثر من ٢٦٠٠ متخصص، فيما بلغ عدد المتدربين الذين استفادوا من البرامج التدريبية التي ينفذها المجمع أكثر من ١٣٠٠ متدرب من القطاعين العام والخاص، وبلغ عدد ساعات التعليم الطبي المستمر لبرامج المجمع خلال هذه الفترة ٢٦ ساعة تعليمية.
وكان المجمع قد تم اختياره هذا العام كنموذج لتدريب مقيّمي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على مستوى المملكة في كيفية تقييم الزمالات الافتراضية، وساهم بشكل كبير في حصول تجمع الرياض الصحي الثالث على الاعتماد المؤسسي من هيئة التخصصات. headtopics.com
يذكر أن مجمع إرادة بالرياض يعتبر مركز تدريب معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ويعنى بالاهتمام بتطوير مهارات العاملين في هذه التخصصات على مستوى المملكة، ولديه العديد من البرامج التدريبية في مجال الطب النفسي وطب علاج الإدمان والخدمة النفسية والخدمة الاجتماعية والتمريض النفسي، وغيرها الكثير من البرامج التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمرضى النفسيين والمدمنين.