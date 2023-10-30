أكثر من 3900 مستفيد من 'أكاديمية إرادة الرياض' خلال 9 أشهر من 2023

بلغ عدد المستفيدين من برامج إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث، خلال الفترة من ١ يناير إلى ٣٠ سبتمبر من هذا العام ٢٠٢٣م، أكثر من ٣٩٠٠ مستفيد..

وكان المجمع قد تم اختياره هذا العام كنموذج لتدريب مقيمي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على مستوى المملكة في كيفية تقييم الزمالات الافتراضية، وساهم بشكل كبير في حصول تجمع الرياض الصحي الثالث على الاعتماد المؤسسي من هيئة التخصصات..

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