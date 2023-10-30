أكثر من 8 آلاف شهيد في اليوم الـ24 للعدوان على غزة.. والمقاومة تعيق التحركات البرية

دخلت عملية"طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الرابع والعشرين، ردًا على جرائمالإسرائيلي، يومه الـ 24، تصاعدت جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة، مع استهداف المزيد من المربعات السكانية في القطاع، وشن هجمات بالمقاتلات والمدفعية والزوارق الحربية خاصة في المناطق الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق في بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع قطع الإنترنت والاتصالات عن أجزاء واسعة من تلك المناطق. وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، بمساندة المدفعية، شنت سلسلة من الغارات العنيفة شرق بيت لاهيا، وشرق جباليا، في ظل تحرك بطيء للآليات العسكرية في منطقة شمال شرق القطاع، والتي تواجه بمقاومة ضارية، وسط تأكيد كتائب القسام وسرايا القدس، استهداف تلك التجمعات لآليات الاحتلال بضربات كثيفة بقذائف الهاون والصواريخ.كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على منزل عائلة أبو سيدو وسط خان يونس، ومنزلين شرق رفح، وغرب رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال تقصف بشكل مكثف محيط مستشفى القدس من أجل إجبار النازحين المتواجدين بداخله بالذهاب جنوبا. وقالت جمعية الهلال الأحمر، إنها لن تخلي المستشفى، الذي يوجد به نحو 400 مريض ومصاب، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة.سياسةجيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته الجوية شرق خانيونس جنوبي قطاع غزةطائرات الاحتلال تنسف منزلا على رؤوس ساكنيه في مخيم الشاطئ غرب غزة headtopics.com

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