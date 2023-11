أكاديمي سعودي يدعو الدول المطبعة مع إسرائيل إلى سحب السفراء

دعا الأكاديمي السعودي الدكتور خالد الدخيل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل، إلى استخدام هذه العلاقات كورقة ضغط، وأن تسحب سفراءها من تل أبيب؛ احتجاجا على حربها ضد المنطقة. وقال الدخيل في تغريدات نشرها على صفحته على منصة"إكس": "تحاول إسرائيل بكل بجاحة استخدام تطبيع بعض الدول العربية معها غطاء سياسيا لحربها ضد المنطقة منذ ٧ أكتوبر. والمنتظر أن يحصل العكس، أن تستخدم الدول العربية التطبيع ورقة ضغط على إسرائيل، لا كما تحاول الدولة العبرية. ينتظر من هذه الدول أن تلغي التطبيع، وأن تسحب سفراءها من تل أبيب".

وقال:"كل صاحب موقف سياسي من حماس له الحق الكامل في ذلك، لكن ينبغي عدم استخدام هذا الحق لتبرير سياسات إسرائيل".

