أفواج المعتمرين يؤدون مناسكهم في المسجد الحرام بكل راحة وسكينة أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني بتقوى الله عز وجل الله في السر والعلن، والتمسك بما شرع في بيانه وتبيينه وعدم الاغترار بالدنيا الفانية





almowatennet » / 🏆 15. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

خطيب المسجد النبوي : التوحيد دعوة كل الرسل وإن اختلفت شرائعهم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةخطيب المسجد النبوي : التوحيد دعوة كل الرسل وإن اختلفت شرائعهم وأضاف إمام وخطيب المسجد النبوي أن إبراهيم نشأ في أرض ليس فيها مسلم إلا هو، ثم تبعته زوجته سارة،

مصدر: almowatennet - 🏆 15. / 59 اقرأ أكثر »

في غياب الأدوية... الأمراض تفتك بالأطفال في قطاع غزةفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ظهرت بوادر خطر حقيقي يتهدد حياة الآلاف من الأطفال، بعدما راحت الأمراض تفتك بهم، وسط ظروف صحية وبيئية بالغة السوء.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

مصر تدعو مواطنيها إلى سرعة مغادرة السوداندعت وزارة الخارجية المصرية جميع رعاياها في السودان بكل الولايات، بما فى ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

«حماس»: إسرائيل دمّرت المسجد العمري في غزةأعلنت حركة «حماس»، اليوم الجمعة، أن إسرائيل قصفت المسجد العمري، الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى في غزة.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

شهيد في الضفة ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يستولي على أراضٍواصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن ومناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى، واندلعت الأربعاء، مواجهات مع شبان فلسطينيين، فيما استُشهد شاب برصاص الاحتلال الذي أطلق النيران على مركبته في الخليل.

مصدر: TRTArabi - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

الاحتلال يعتدي على مئات الفلسطينيين حاولوا الصلاة في المسجد الأقصىللجمعة الـ11 على التوالي فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، إذ اعتدت قوات كبيرة من الشرطة على المصلين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة.

مصدر: TRTArabi - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »