أفغانستان تدشن في كابول نسخة طبق الأصل لقبة الصخرة في خضم حرب غزة

زوار يجلسون عند تلة في كابول في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمام نسخة لقبة الصخرة في الحرم القدس في القدس الشرقية المحتلةيتبع هذا المسجد تصميم قبة الصخرة الواقعة في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة.
ودشنت النسخة الأفغانية لقبة الصخرة الجمعة في مراسم حرص خلالها مسؤولون في حركة طالبان الحاكمة في كابول على التعبير عن تأييدهم للفلسطينيين، في خضم الحرب الدائرة في غزة. وهو ما أكد عليه وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني في بيان قائلا"شيد هذا المسجد (...) للتعبير عن حب المسلمين وخصوصا الأفغان لفلسطين"، والحرم القدسي.
ويحمل المسجد اسم الملا عمر مؤسس حركة طالبان الإسلامية، وتم تمويله من طرف المنظمة الخيرية التركية"إي دي دي إي إف". وقال أحد العاملين في هذه المنظمة محمد عريف فارمولي"نحن سعداء لأنه يشبه (قبة الصخرة)، إنه مكان مقدس عند المسلمين ويجب أن يكون مثله في كل بلد مسلم". headtopics.com
مساء الأحد أتى عدة أشخاص لصلاة المغرب في المسجد ، بينما كانت الشمس تميل ببطء خلف الجبال المحيطة بكابول، وهو يتسع لـ350 مصليا.ويقول أحد هؤلاء المصلين زهيد الله دنكشينار البالغ 30 عاما وهو يعمل سائقا"عندما أصلي هنا أشعر وكأن دعائي مستجاب".
أشخاص يمرون في 29 تشرين الأول/اكتوبر 2023 في كابول امام نسخة لقبة الصخرة في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلةويؤكد ذكير خان (20 عاما) أن تشييد هذا المسجد هو تكريم للفلسطينيين، ويضيف"الحب الذي نكنه لهم يعبر عن رابطة قوية بين المسلمين ويجب علينا أن نحافظ عليها". headtopics.com
ويحظى الفلسطينيون بتضامن واسع في بلدان عربية وإسلامية منذ اندلاع الحرب في غزة على أثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر داخل إسرائيل. وتسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضا 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وقتل في قطاع غزة 8306 أشخاص، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت الاثنين، معظمهم مدنيون. headtopics.com