أعنف هجوم منذ بدء الحرب.. إسرائيل تقصف غزة بحرًا وبرًّا وجوًّا وتقطع الاتصالات

مع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية، كثفت تل أبيب غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة..وفي التفاصيل، قال مراسل قناة العربية إن القطاع يشهد قصفًا هو الأعنف منذ بداية الحرب، مؤكدًا أن القطاع يشهد قصفًا إسرائيليًّا غير مسبوق بحرًا وبرًّا وجوًّا..وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن قواته البرية ستوسع عملياتها الليلة، داعيًا سكان مدينة غزة للتحرك جنوبًا، وفقًا لـ'العربية نت'..

وقال مراسل العربية في رسالة مسجلة قبيل انقطاع الإنترنت: إن محيط مجمع ناصر الطبي تعرض لقصف؛ ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات، وسط مخاوف من تعرُّض مستشفى الشفاء لقصف مماثل..وفي رسالة مسجلة أخرى من محيط مستشفى ناصر، رُصد وصول عدد من الضحايا والجرحى، بينهم أطفال ونساء، أصيبوا من جراء القصف على مناطق عدة في القطاع، مشيرًا إلى حدوث فوضى من جراء انقطاع الإنترنت والاتصالات، وعدم قدرة الطواقم على التواصل فيما بينها..وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انقطع عن الاتصال بغرفة عملياته في القطاع بشكل كامل..

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