أعلاها 35 وأقلها 9.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في الأحساء، و33 في الدمام وشرورة والعلا والقنفذة ووادي الدواسر و32 درجة في المدينة والخرج، و31 درجة في الوجه و30 في الرياض.السودة 9، وأبها 13، والباحة وطريف 15، والطائف والقريات 17 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في الأحساء، و33 في الدمام وشرورة والعلا والقنفذة ووادي الدواسر و32 درجة في المدينة والخرج، و31 درجة في الوجه و30 في الرياض.السودة 9، وأبها 13، والباحة وطريف 15، والطائف والقريات 17 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: TWASULNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TWASULNEWS: 36 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةهطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة قال محلل الطقس عقيل العقيل: إن هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: العظمى 36 والصغرى 10.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليومصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الأمم المتحدة تدعو لتوفير الدعم لضحايا زلازل أفغانستانخلفت الزلازل التي بلغت قوتها 6.3 درجات على مقياس ريختر دمارًا أثر على 1.6 مليون شخص

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: منذ 53 عاما.. تونس تعيش الخريف الأكثر حرارة و جفافاتعيش تونس فصل الخريف الأكثر جفافا منذ عشرات السنين، وسط مخاوف الفلاحين من موسم زراعي آخر صعب، بسبب تواصل احتباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانحسار منسوب المياه داخل السدود.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 10 آلاف شهيد ومفقود وتدمير 35 ألف منزل في العدوان على غزةوثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير قوات الاحتلال خلال قصفها الجوي والبري على قطاع غزة نحو 35 ألف منزلاً منذ بدء العدوان على القطاع والمستمر لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕