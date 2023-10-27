أعاد له النبض.. 'تطوع الهلال الأحمر' ينقذ حياة سبعيني في ساحات المسجد النبوي

تمكّنت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة -بفضل الله- من إنقاذ وإعادة النبض لمريض سبعيني؛ حيث استجابت له الفرق خلال وجودها في ساحات المسجد النبوي الشريف أثناء صلاة الجمعة..

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن عمليات التطوع في الهيئة تلقت بلاغاً مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 12:11 يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالمسجد النبوي الشريف..وأضاف: عند الوصول قام الفريق الطبي التطوعي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض واستخدام جهاز مزيل الرجفان التابع للهيئة والمنتشر في أرجاء المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازًا، وإعطاء المريض صدمات كهربائية..

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