أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح في قطاع غزة

وقالت المنظمة في بيانها"يجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقاً"، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار". وبحسب مسؤول مصري، فقد تمكّن 76 جريحاً فلسطينياً و335 أجنبياً ومزدوج الجنسية من مغادرة قطاع غزة الأربعاء خلال أول عملية إجلاء سُمح بها منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وبثت «حماس» فيديوهات تُظهر مقاتلين يخرجون من عيون أنفاق قريبة من الجنود الإسرائيليين ويهاجمونهم بالقذائف. إلى ذلك، أعلن الأردن، أمس، أنه قرر استدعاء سفيره لدى إسرائيل «فوراً»؛ احتجاجاً على «الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة».

وكان حزب الله اللبناني أعلن في بيان إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل. وأضاف أن الصاروخ أصاب الطائرة"إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

ونفى سعيد أن يكون الأمر متعلقاً بحادثة «فرار من السجن»، بل بعملية «تهريب» دبرتها عصابات لم يكشف عن هويتها. لكنه أورد أنها لا تتورع أن ترتبط مع جهات تتآمر على البلاد، وتحاول النيل من وحدتها الوطنية، ولا تتورع أن تتعاون مع جهات «استعمارية صهيونية عالمية».

نفذت إسرائيل مذبحة في شمال قطاع غزة، حيث أبادت حياً كاملاً وسط مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين وحولته لجثث وأنقاض، مساء أمس. وأضافت المفوضية على منصة «إكس»: «في ضوء العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي أعقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن هذه هجمات غير متناسبة ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب».– Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes.

دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحافيي النزاع بين إسرائيل و«حماس»«مراسلون بلا حدود» ترفع دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» ضد الصحافيين في غزة وإسرائيل.

إسرائيل تعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحربأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـ«منظمات إرهابية» في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

'أطباء بلا حدود': جميع موظفينا الدوليين خرجوا من غزةكشفت منظمة أطباء بلا حدود أن جميع موظفيها الدوليين الذين حوصروا في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خرجوا من القطاع، الأربعاء، بعدما توصلت المفاوضات إلى السماح بمرور حاملي جوازات السفر الأجنبية وعمال الإغاثة الدوليين، من معبر رفح إلى مصر.

قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يخلف مقتل أكثر من 100 شخصخلف قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا.

'أطباء بلا حدود' تصف الوضع في غزة بأنه 'كابوس'أكدت توقف مستشفى الصداقة التركي - الفلسطيني عن العمل الأربعاء الذي يعد المستشفى الوحيد في غزة لمرضى السرطان...

رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: 'لا يوجد مكان آمن في القطاع'تحدث وليام شومبورغ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى كريستيان أمانبور، من قطاع غزة حيث يقول 'لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة'.

