أصول عقارية وتعويضات مالية.. الأوقاف تربح دعاوى بقيمة مليار ريال

ربحت الهيئة العامة للأوقاف دعاوى لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها بلغت قيمتها قرابة المليار ريال، وفقًا لما أحصته صحيفة"الوطن".وتتمثل الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف في أصول عقارية، وتعويضات مالية، منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ300 مليون ريال.لكن بشكل عام، انخفضت دعاوى الوقف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى بنسبة تزيد عن 87.

وبلغ إجمالي عدد دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في الأعوام من 1438هـ إلى 1443، نحو 15534 قضية. فيما بلغ عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في 1439 نحو 3435 قضية، و2758 قضية في 1440، و2052 قضية في 1441، و1604 في 1442 هـ.-تطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين.-سن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

ربحت الهيئة العامة للأوقاف دعاوى لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها بلغت قيمتها قرابة المليار ريال، وفقًا لما أحصته صحيفة"الوطن".وتتمثل الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف في أصول عقارية، وتعويضات مالية، منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ300 مليون ريال.لكن بشكل عام، انخفضت دعاوى الوقف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى بنسبة تزيد عن 87. headtopics.com

وبلغ إجمالي عدد دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في الأعوام من 1438هـ إلى 1443، نحو 15534 قضية. فيما بلغ عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في 1439 نحو 3435 قضية، و2758 قضية في 1440، و2052 قضية في 1441، و1604 في 1442 هـ.-تطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين.-سن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

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