أسواق السندات المستقبلية .. ظروف متقلبة ومستثمرون حذرون

كان الطلب على الديون السيادية من القطاع العام والكيانات الخاضعة للرقابة غير مسبوق في العقد الماضي. أدت برامج التسهيل الكمي لشراء السندات منذ الأزمة المالية لدعم الاقتصادات والأسواق إلى زيادة البنوك المركزية حصتها بشكل كبير من الديون الحكومية المحلية. واشترت السلطات النقدية الأجنبية السندات الحكومية لمجموعة السبع كجزء من احتياطياتها من النقد الأجنبي. ارتفع الطلب من البنوك نتيجة لأنظمة السيولة عقب إصلاحات بازل2.

لكل هذه الأسباب، لم يكن على القطاع الخاص سوى استيعاب قدر ضئيل من الديون السيادية الصادرة، حتى أثناء ذروة جائحة كوفيد - 19 عندما كان الارتفاع الهائل في عجز القطاع العام مصحوبا بزيادة هائلة في التسهيل الكمي.

أدى هذا إلى تشويه أسواق السندات الرئيسة بشكل كبير، إذ يمتلك بنك اليابان أكثر من 50 في المائة من سوق السندات الحكومية اليابانية. وفقط نحو 20 إلى 40 في المائة من سوق السندات الحكومية في ألمانيا متاح لمستثمري القطاع الخاص. إحدى العلامات على مثل هذه التشوهات هي: تداول عوائد السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام في عمق منطقة العائد السلبي منذ عامين. headtopics.com

وبما أن مستثمري القطاع الخاص يوزانون فروق العوائد عبر أسواق سندات مجموعة السبع، فمن المحتمل أن تكون هذه التشوهات قد أدت إلى انخفاض العوائد عبر العالم - حتى في الأسواق الأقل تشوها. أدى هذا الوجود الكبير للمشترين الذين لا يلقون بالا للسعر إلى تقليل عدم اليقين بشأن مستويات العوائد المستقبلية. نتيجة لذلك، انهار ما يسمى بعلاوة الاستثمار طويل الأجل عبر العالم. وهو العائد الإضافي للمستثمرين لتحمل مخاطر أسعار الفائدة على مدى فترات أطول.

لكن هذه الرياح المواتية قد انتهت. فعلى جانب الطلب، أصبحت البنوك المركزية الكبرى الآن في وضع التشديد الكمي: إما أن تباع الأوراق المالية الحكومية بنشاط أو لا يعاد استثمار السندات المستحقة. وفي الوقت نفسه، تصدر الحكومات كميات كبيرة من الديون بسبب العجوزات الكبيرة. headtopics.com

لكن هذه المرة، البنوك المركزية -المشترية التي لا تبالي بالسعر- ليست موجودة في السوق عادة. ويتعين على القطاع الخاص الآن أن يستوعب كمية كبيرة من الديون السيادية الجديدة. والنظرية التي تصف المنحنى جيدا في الأوقات العادية تقول إن هذا لا ينبغي أن يكون مهما بالنسبة إلى مستوى العوائد. ولكن العوائد يحددها المشتري الهامشي، الذي سيصبح الآن القطاع الخاص الحساس للأسعار.

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