أسهم الرقائق تقود مؤشر نيكاي لتجاوز 32 ألف نقطة لأول مرة في أسبوعين

وارتفع المؤشر نيكاي 1.1 في المائة إلى 31949.89 نقطة عند الإغلاق بعد أن وصل إلى 32087.13 نقطة لأول مرة منذ 18 أكتوبر، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة، وكان الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا واضحا حين ارتفعت 1.07 في المائةعلى المؤشر توبكس.

وربح المؤشر نيكاي 3.09 في المائة على مدار الأسبوع. والأسواق اليابانية مغلقة اليوم الجمعة بمناسبة عطلة عامة، وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 10 في المائة ليكون أعلى سهم رابح على المؤشر نيكاي لليوم الثاني، ومن بين الأسهم الأخرى المرتبطة بالرقائق والتي حققت مكاسب كبيرة، سهم سكرين هولدينجز الذي ارتفع 7.7 في المائة، وسهم رينيساس إلكترونيكس الذي صعد 5.34 في المائة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALEQTISADIAH: نيكاي يغلق مرتفعا بعد تعديل المركزي الياباني لسياسة التحكم في منحنى العائدارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم بعد أن عزز بنك اليابان المرونة في التحكم في منحنى العائد مع الإبقاء على سياسة التحفيز. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.53 في المائة عند 30858.85 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.01 في المائة. وسجلت أسهم القطاع المالي أكبر المكاسب إذ ارتفع مؤشر شركات التأمين في بورصة طوكيو للأوراق المالية 2.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'القسام' تنشر مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد 'العاصف' الموجه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة (فيديو)نشرت كتائب 'القسام' مساء اليوم الثلاثاء مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد 'العاصف' الموجه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة لأول مرة خلال معركة 'طوفان الأقصى'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: خلال أقل من أسبوعين .. 'تسلا' تفقد 145 مليار دولار من قيمتها السوقيةفقدت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا نحو 20 في المائة من قيمتها خلال أقل من أسبوعين في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: «وول ستريت» تصعد مع ترقب المستثمرين الأعمال الفصلية .. وأسهم الرعاية الصحية تنعش «الأوروبية»صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، وسط ترقب المستثمرين نتائج الشركات في موسم إعلان الأرباح. وبحسب 'رويترز'، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 29.00 نقطة بنحو 0.09 في المائة إلى 33081.87 نقطة. كما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.47 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 4201.27 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 35.83 نقطة بمقدار 0.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: خلال أسبوعين.. 'تسلا' تفقد 145 مليار دولار من قيمتها السوقيةفقدت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا نحو 20% من قيمتها خلال أقل من أسبوعين في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «كأس الرابطة»: جيمس يعود لتشكيلة تشيلسي أمام بلاكبيرنقال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، إن المدافع ريس جيمس، سيبدأ في التشكيلة الأساسية لفريقه لأول مرة منذ إصابته في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕