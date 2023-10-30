أسلحة 'حماس' و'المفاجأت العسكرية المحتملة' في غزة!

المفاجآت المتوقعة يدور بعضها حول أسلحة مهربة توصف بالحديثة، على الرغم من أن أغلب الخبراء يؤكدون أن جميع الطرق المؤدية إلى غزة تخضع لرقابة وسيطرة صارمتين للجيش الإسرائيلي برا وبحرا، إلا أن البعض يتحدث عن إمكانية وصول مكونات لأسلحة عبر أنفاق.

من بين الأسلحة التي تنتج محليا في القطاع، صواريخ قصيرة المدى وقذائف مضادة للدبابات، وطائرات صغيرة مسيرة تجارية"كوادروكوبتر" معدلة، علاوة على طائرات هجومية وأخرى انتحارية تطلق من منصات. علاوة على الصواريخ القصيرة، يوجد لدى كتائب القسام أنواعا متوسطة، يتراوح مدى بعضها بين 55 على 250 كيلو مترا.

البعض الآخر طائرات مسيرة هجومية من طراز"شهاب"، قادرة على إسقاط متفجرات وقنابل يدوية علاوة على صعوبة رصدها لحجمها الصغير، وطيرانها المنخفض، ما يتطلب أنظمة مضادة لهذا النوع من الطائرات قصيرة المدى، وإلى طائرات مروحية مخصصة لإسقاطها. headtopics.com

هذا النوع من الطائرات المسيرة حمل اسم محمد الزواري، وهو مهندس تونسي، كان أشرف على مشروع لكتائب القسام خاص بتطوير طائرات مسيرة، وقامت إسرائيل باغتياله في مسقط رأسه صفاقس في عام 2016. بعض التقارير الإعلامية الغربية تتعمد الحديث عن وجود أسلحة"حديثة" لدى حماس، ربما حتى تبدو الحرب المدمرة الجارية"ندية" نوعا ما، في حين أن المقارنة مستحيلة بين الجانبين، إضافة إلى أن الذخائر الأمريكية والأسلحة تعزز باستمرار الترسانة العسكرية الإسرائيلية وتعوض فاقد الذخائر المستنفدة.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم إبلاغ عائلات 239 شخصا أن أبنائهم أسرى لدى حركة"حماس" بقطاع غزة، وشدد على أنهم سيلاحقون رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

واشنطن تدعو إسرائيل إلى التمييز بين عناصر حماس والمدنيينحثّت الولايات المتحدة الأحد إسرائيل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل 'التمييز' في عملياتها العسكرية بين حماس والمدنيين الفلسطينيين، في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

كيف قسّمت حرب غزة ديمقراطيي نيويورك؟تواصل الحرب بين إسرائيل و«حماس» فرض إيقاعها على الحركة السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، في ظل تغطية تجدد المظاهرات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن تدعو إسرائيل إلى «التمييز» بين عناصر «حماس» والمدنيين الفلسطينيينحثّت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حركة «حماس» والمدنيين الفلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

البابا يدعو لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لدى حماسدعا البابا فرنسيس، يوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وجدد دعوته لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى أكثر من 8 آلاف قتيلأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 8 آلاف قتيلأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليل السبت الأحد أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕