أسلحة جديدة لحماس.. ما هو 'الطوربيد العاصف'؟

يستطيع ضرب سفن البحرية الإسرائيلية، بما في ذلك سفن الحاويات والسفن الحربية، أو تعطيل حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية، أو مهاجمة الأهداف البحرية الساحلية.خلال خطابه، أشار الناطق العسكري باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، إلى أن تلك العبوات استخدمت خلال المعارك الحالية، من خلال وضعها من قبل أحد المقاتلين على آليات الجيش الإسرائيلي من المسافة صفر، ثم تفجيرها.

ويضيف أن الطوربيد يمنح عناصر حماس القدرة على ضرب أهداف بحرية بعيدة المدى بشكل دقيق، مما يشكل تهديدا حقيقيا للسفن الإسرائيلية. ويتابع: "الطوربيد العاصف يتميز بدقة عالية في الإصابة، حيث يعتمد على نظام توجيه نشط يعمل بالأشعة تحت الحمراء، مما يجعله قادرا على ضرب الهدف بدقة عالية حتى في ظل ظروف الضباب أو التلوث البحري، كما يشكل تهديدا حقيقيا للسفن الإسرائيلية".

يُستخدم لإحداث انفجار في المياه، وحال انفجاره على مسافة قريبة من الهدف، فإن اهتزازات المياه تُلحق أضرارا كبيرة بالهدف.يعمل تحت أي ظروف مناخية، سواء في ظل العواصف أو ارتفاع أمواج البحر."الطوربيد العاصف" يعد أحد أهم الأسلحة البحرية التي تمتلكها القسام، ويشكل خطرا حقيقيا على السفن الإسرائيلية، وقد يؤدي إلى إحداث خسائر بشرية ومادية كبيرة.يعتمد على نظام توجيه نشط يعمل بالأشعة تحت الحمراء، فيضرب أهدافه في ظل ظروف الضباب أو التلوث البحري.

تلك العبوات عبارة عن نوع من العبوات الناسفة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية في عملياتها ضد إسرائيل، وهي تتميز بأنها صغيرة الحجم وسهلة الحمل والتركيب، مما يجعلها سلاحا فعالا في العمليات التي تتطلب عنصر المفاجأة والسرعة.هذه العبوات تحتاج إلى تضحية كبيرة، لأن عملية التفجير تحتاج إلى الاقتراب من الآلية لمسافة قريبة جدا، وفق وسائل إعلام فلسطينية.تعمل عن طريق زرع العبوة في هدف معين، مثل مركبة عسكرية أو موقع عسكري، ثم يتم تفجيرها عن بُعد أو عن طريق الاقتراب منها.

