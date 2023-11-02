أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

وبحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.01 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 80.90 دولار للبرميل بحسب رويترز.

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