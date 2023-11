أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97908دينار كويتي: 12٫13395 مقابل الريال الواحد 0٫08242الدرهم المغربي: 0٫36483 مقابل الريال الواحد 2٫74104

ALMOWATENNET: أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعًا ملحوظًا تحت تأثير تراجع المخاوف من إطالة أمد المواجهات العسكرية في

ALMOWATENNET: ارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر قبيل اجتماعات عدد من البنوك المركزية

ALMOWATENNET: أسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2023 ولم يستبعد البنك أن يهبط

ALMOWATENNET: الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع

ALMOWATENNET: انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208.64 ريال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةانخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208.64 ريال شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

ALMOWATENNET: فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةفتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم بدأ موقع قياس في تلقي طلبات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم الأربعاء الأول من نوفمبر للجميع

