أسعار العقارات في مصر مع تواصل خسائر الجنيه.. إلى أين تتجه؟

ووفق متعاملين في السوق، فقد سجلت الارتفاعات أكثر من 100% خلال سنة، وهو ما تزامن مع ارتفاعات قياسية بأسعار جميع مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت على الرغم من توقف حركة البناء بسبب عدم صدور اشتراطات الحصول على تراخيص البناء في القاهرة الكبرى حتى الآن.ومنذ الربع الأول من العام الماضي، يواجه الجنيه المصري خسائر قياسية بلغت في السوق الرسمية نحو 50%، فيما يجري تداوله في السوق الموازية بما يتجاوز الأسعار الرسمية بما يقرب من 60%.
وقال مدير مكتب"JLL" في مصر أيمن سامي، إن القلق من تراجع سعر صرف الجنيه المصري رفع من أسعار العقارات السكنية في مصر. وأشار إلى أن الأسعار زادت بنسبة 40 إلى 45% خلال العام الحالي، وهي أعلى نسبة التضخم المسجلة في مصر، بالتالي تعطي مؤشرا جيدا على أن العقارات من الأدوات الجيدة للتحوط ضد انخفاض سعر الجنيه.
وأدى ارتفاع الطلب والتضخم إلى قفزة في أسعار العقارات في القاهرة الكبرى، حيث صعد متوسط الأسعار في مدينة السادس من أكتوبر 40% في الربع الثالث من هذا العام وبنسبة 45% في القاهرة الجديدة، حسبما أظهر التقرير. وارتفعت الأسعار في كلا المنطقتين بنسبة 38% مقارنة بالربع الثاني من 2023. headtopics.com
أيضاً، فإن معدلات الإيجارات وتسليم الوحدات آخذة في الارتفاع، حيث واصلت أسعار الإيجارات السكنية ارتفاعها السريع في الربع الثالث، إذ زادت بنسبة 22% على أساس سنوي في مدينة السادس من أكتوبر و18% في القاهرة الجديدة.
وتتوقع"جيه إل إل" أن يرفع مشروع القانون الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب تملكها لدعم السوق، حيث يشتري الأجانب - خاصة من الخليج - بيوتا ثانية أو أماكن لقضاء العطلات.