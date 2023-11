أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع عقب تثبيت سعر الفائدة الأمريكية

وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط، ويزيد ارتفاع الدولار كلفة شراء الوقود بعملات أخرى ما يضغط على الأسعار. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، أي 0.5 % لتبلغ 84.63 دولارًا للبرميل عند التسوية، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتًا، أي 0.7 % إلى 80.44 دولار عند التسوية.وتقلبت حركة التداول مع ارتفاع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين للبرميل في وقت مبكر بسبب المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

وتعرضت العقود الآجلة للنفط الخام لضغوط أيضا بسبب زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، بعد أن استأنفت المصافي التي تخضع لصيانة موسمية تشغيل وحداتها ببطء أكبر من المتوقع لتجنب زيادة مخزون البنزين.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: بنك اليابان يثبت الفائدة ويعزز تحكمه في منحنى السنداتقرر بنك اليابان تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات، فضلاً عن تثبيت سعر الفائدة قصير الأجل ضمن النطاق السالب، وتعديل توقعاته بشأن التضخم.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: ارتفاع أسعار النفط والأعين على الفدرالي الأمريكيارتفعت أسعار النفط اليوم مع تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حول أسعار الفائدة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: الأسواق تترقب اجتماع 'الفيدرالي الأميركي' وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدةيتوقع العديد من الاقتصاديين، و'وول ستريت' أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في مح

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: ارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر قبيل اجتماعات عدد من البنوك المركزية

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2023 ولم يستبعد البنك أن يهبط

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕