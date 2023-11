أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تأثير الحرب في غزة على الإمدادات

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة لكنه ترك الباب مفتوحًا لمزيد من الزيادة بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي. وكان قد بدأ مسيرة الرفع في مارس 2022.وتعرضت العقود الآجلة للنفط الخام لضغوط أيضا بسبب زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي بعد أن استأنفت المصافي التي تخضع لصيانة موسمية تشغيل وحداتها ببطء أكبر من المتوقع لتجنب زيادة مخزون البنزين.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، إذ يبقي الصراع في غزة المستثمرين في حالة من القلق بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.وبحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا إلى 85.01 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا إلى 80.90 دولار للبرميل.

