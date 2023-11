أسعار العملات اليوم الخميس.. الإسترليني يسجل 4.57 ريال

ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات. ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 2 من نوفمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تأثير الحرب في غزة على الإمدادات

ALMOWATENNET: أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

ALMOWATENNET: انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208.64 ريال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةانخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208.64 ريال شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

AAWSAT_NEWS: ارتفاع سعر الذهب بعد قرار «الفيدرالي الأميركي»ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الخميس)، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.

ALYAUM: الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض وهبوط الإسترلينيسجل الجنيه الإسترليني، انخفاضاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاض مقابل العملة الأوروبية الموحدة 'يورو'.

RTARABIC: بعد قرار الفدرالي الأمريكي حول الفائدة.. كيف يتم تداول النفط؟ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي.

ALMOWATENNET: أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعًا ملحوظًا تحت تأثير تراجع المخاوف من إطالة أمد المواجهات العسكرية في

