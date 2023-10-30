أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الاثنين بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الاثنين بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:

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أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يسجل 4.55 ريالصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

نيويورك.. محتجون يغلقون إحدى المحطات لوقف إطلاق النار في غزةأغلق متظاهرون محطة جراند سنترال، أحد مراكز النقل الرئيسية في نيويورك. اقرأ أكثر ⮕

الاستخبارات التركية تحيّد مسؤولاً في تنظيم PKK الإرهابي شمالي سورياتمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي محمد عزو المسؤول عن تنفيذ هجمات مسلحة على قوات الأمن التركية، بعد عملية أمنية نوعية نفذتها شمال سوريا. اقرأ أكثر ⮕

أسعار النفط تسجل أعلى ارتفاع لها خلال أسبوعين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار النفط تسجل أعلى ارتفاع لها خلال أسبوعين ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% عند التسوية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، ووصلت اقرأ أكثر ⮕

أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةأسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة تستمر أسعار الغاز في الانخفاض وسط الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحماس، وبلغ متوسط سعر جالون الغاز اقرأ أكثر ⮕

باكستان تضيء نصبها التذكاري بألوان العلم التركيبمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕