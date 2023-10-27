أسعار النفط تهبط مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولارين عند التسوية، مع انحسار المخاوف إزاء اتساع الصراع في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أظهر فيه الطلب الأمريكي علامات على الضعف.

وفقدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار لتنخفض 2.44% إلى 87.93 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع برنت نحو 2% يوم الأربعاء عند التسوية.وتلقت أسعار النفط في الآونة الأخيرة دفعة من مخاوف تأثير اتساع الصراع في غزة على إمدادات النفط الخام العالمية، وهو صراع ربما يضع المنطقة في مأزق.وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز: "السوق في حالة توتر، ومن الضروري فهم أننا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مكاسب كبيرة في السوق".وتوقع محللون ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 240 ألف برميل.

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استقرار أسعار النفط مع استمرار الصراع في الشرق الأوسطصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

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