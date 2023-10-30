أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1%.. برنت عند 89.37 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات اتساع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وترقب الأسواق للاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مطلع نوفمبر لاتخاذ قراره بشأن الفائدة..

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.23% أو 1.11 دولار إلى 89.37 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة..وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام 'نايمكس' الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.31% إلى 84.42 دولارًا للبرميل.

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أسعار النفط تسجل أعلى ارتفاع لها خلال أسبوعين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار النفط تسجل أعلى ارتفاع لها خلال أسبوعين ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% عند التسوية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، ووصلت اقرأ أكثر ⮕

حذر المستثمرين يدفع أسعار النفط نحو الانخفاضحذر المستثمرين يدفع أسعار النفط نحو الانخفاض اقرأ أكثر ⮕

مخاوف الحرب تصعد بأسعار النفط 3%.. وبرنت يغلق فوق 90 دولارا للبرميلارتفعت أسعار النفط نحو 3% خلال تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط ما قد يتسبب في اضطراب إمداد اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعوسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو ثلاثة بالمئة، وهو أعلى مستوى في أسبوع. اقرأ أكثر ⮕

انخفاض أسعار النفط والأنظار إلى اجتماع الفدرالي الأمريكيانخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة. اقرأ أكثر ⮕

«الفيدرالي» يسعى لمعالجة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد .. توقعات بتثبيت الفائدة للمرة الثانيةمن المرجح أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، حيث يتطلع إلى معالجة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الأمريكي المرن. اقرأ أكثر ⮕